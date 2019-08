Prohíben ingreso de dos congresistas demócratas a Israel tras petición de Trump

La congresista demócrata de Estados Unidos Ilhan Omar calificó de "afrenta" la decisión de Israel de vetarle la entrada junto a la legisladora Rashida Tlaib, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, instara a que se les prohibiera el acceso.

"Es una afrenta que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, bajo la presión del presidente Trump, negara la entrada a representantes gubernamentales de EE.UU.", dijo Omar, nacida en Somalia, en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.

Omar denunció que el veto "limita su capacidad de aprender sobre los israelíes y entrar en los territorios palestinos".

"Lamentablemente, -continuó- esto no es una sorpresa dada la posición pública del primer ministro Netanyahu, que ha se ha resistido constantemente ante los esfuerzos de paz, ha restringido la libertad de movimiento de los palestinos y (...) se ha alineado con islamófobos como Trump".

Por su parte, Tlaib, hija de palestinos, redactó un mensaje en el que aseguró que la decisión de Israel prohibir la entrada a una congresista de EE.UU. "es una señal de debilidad".

"La verdad de lo que les está sucediendo a los palestinos es aterradora", agregó la congresista por Michigan.

La petición de Trump

Las críticas de ambas congresistas musulmanas hacia Trump vinieron motivadas por la petición del mandatario a Israel de que prohibiera su entrada al país este fin de semana, cuando Omar y Tlaib tenían programado llegar.

A pesar de que Jerusalén llevaba estudiando la situación desde hace unos días, la decisión final se produjo escasos minutos después de que Trump dijese por Twitter que sería una "muestra de debilidad" de Israel recibirlas.

"Israel mostraría una gran debilidad si permitiera la visita de las representantes Omar y Tlaib. Odian a Israel y a todo el pueblo judío, y no hay nada que pueda decirse o hacerse para que cambien de opinión", señaló Trump en esa red social.

