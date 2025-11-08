Síguenos:
Tópicos: Mundo | EE.UU. | Donald Trump

Suprema permitió a Trump suspender asistencia alimentaria a 40 millones de estadounidenses

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Fallo detuvo el cumplimiento de una orden que exigía transferir pagos al programa SNAP durante el cierre del Gobierno.

La decisión deja en incertidumbre al 12% de la población del país, que depende del apoyo federal para cubrir sus necesidades básicas.

Suprema permitió a Trump suspender asistencia alimentaria a 40 millones de estadounidenses
 EFE
La Corte Suprema de Estados Unidos permitió al presidente Donald Trump suspender temporalmente una orden judicial que obligaba a su administración a financiar completamente el programa de asistencia alimentaria (SNAP) durante el cierre del Gobierno.

La jueza Ketanji Brown Jackson, encargada de revisar las apelaciones de emergencia del Supremo en Washington, emitió ayer una "suspensión administrativa", que detiene, por ahora, el cumplimiento de la orden emitida por un tribunal inferior en Rhode Island, la cual exigía transferir 4.000 millones de dólares antes de que terminara el viernes para garantizar los pagos completos del mes de noviembre.

La decisión, temporal, otorga tiempo adicional al tribunal de apelaciones para estudiar el caso, que enfrenta al Gobierno federal con grupos defensores del acceso a la alimentación.

La medida deja en incertidumbre a unos 40 millones de beneficiarios que dependen del programa para cubrir sus necesidades básicas (aproximadamente el 12% de la población total de EE.UU.).

El Departamento de Agricultura había informado previamente que, mientras continuara la disputa judicial, utilizaría fondos de contingencia para ofrecer pagos parciales a los hogares inscritos en el SNAP.

El caso se ha convertido en uno de los principales frentes legales del actual cierre de Gobierno, el más largo de la historia del país, que ha afectado al financiamiento de varios programas sociales y a la operatividad de agencias federales.

La suspensión directa de la distribución de ayuda alimentaria llega después de que el Gobierno de Trump, por medio del Departamento de Justicia, acudiera al Supremo para revertir la orden judicial anterior bajo el criterio de que no pueden ejecutar fondos mientras el Congreso no haya asignado los mismos.

