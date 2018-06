Trama rusa: Ex asesor de Trump se habría reunido con hombre que vendía información de Hillary Clinton

Roger Stone, ex consejero de campaña del presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró haberse reunido con un hombre ruso durante la campaña de 2016 cuyas intenciones eran que el multimillonario le pagara 2 millones de dólares por información comprometedora sobre su entonces rival demócrata, Hillary Clinton.

El diario The Washington Post reveló que Stone se reunió con ese individuo en mayo de 2016, en una reunión organizada por el asistente de campaña de Trump, Michael Caputo, encuentro del que hasta ahora no había constancia.

"No entiendes a Donald Trump. Él no paga por nada", le dijo Stone al ruso según su propio relato al diario.

El fiscal especial para la trama rusa, Robert Mueller, ha incluido dicha reunión en las investigaciones que está llevando a cabo, según aseguró Caputo al diario.

Ambos ex asesores de Trump dijeron al diario que no mencionaron la reunión durante su testimonio ante el Congreso porque se olvidaron del incidente.

Con esta revelación, ya son al menos 11 funcionarios o asociados de Trump los que han admitido contactos con rusos durante la campaña electoral o la transición presidencial en 2016.

Tras la nueva información, el mandatario estadounidense volvió a la carga a través de su cuenta de Twitter, insistiendo en que todo lo ocurrido se trata de "una cacería de brujas".

WITCH HUNT! There was no Russian Collusion. Oh, I see, there was no Russian Collusion, so now they look for obstruction on the no Russian Collusion. The phony Russian Collusion was a made up Hoax. Too bad they didn’t look at Crooked Hillary like this. Double Standard!