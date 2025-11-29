Síguenos:
Tópicos: Mundo | EE.UU. | Donald Trump

Trump advierte que se considere el espacio aéreo de Venezuela "cerrado en su totalidad"

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El mensaje se da después de que medios estadounidenses informaran una conversación telefónica entre el mandatario y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro.

Trump advierte que se considere el espacio aéreo de Venezuela
 EFE (Referencial)

El presidente de Estados Unidos avisó mediante su red social Truth a "todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado en un mensaje a través de su red social Truth, que las "aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas" consideren que el espacio aéreo de Venezuela "permanecerá cerrado en su totalidad".

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP", reza el mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un momento de alta tensión en las relaciones entre los dos países y sin aclarar ninguna otra circunstancia relacionada con dicho cierre.

El mensaje se produce después de que el diario The New York Times, informara de una conversación telefónica entre Trump y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para explorar un posible encuentro, una llamada que ninguna de las dos partes ha confirmado ni negado oficialmente.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, crítico del Gobierno de Maduro, participó en la llamada, en la que finalmente ambos mandatarios no acordaron planes concretos para su encuentro

La noticia de la conversación se produce un día después de que Trump advirtiera que sus Fuerzas Armadas actuarán "muy pronto" en tierra contra supuestos "narcotraficantes de Venezuela", mientras mantiene el despliegue naval en el Caribe.

El pasado 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. instó a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa" en la zona.

La advertencia se produce en el contexto de los bombardeos estadounidenses contra lanchas en el Caribe, que han causado varios muertos y que se realiza con el argumento -no demostrado- de lucha contra el narcotráfico, en el que también implica a las autoridades venezolanas y, en especial, a Maduro.

