Trump afirmó que EE.UU. "empezará a detener a narcos venezolanos por tierra"

Donald Trump afirmó este jueves que las Fuerzas Armadas "empezarán muy pronto" a detener a los "narcotraficantes de Venezuela" por tierra, dado el éxito de las operaciones militares recientes en el mar Caribe.

"Probablemente han notado que las personas ya no quieren entregar (las drogas) por mar, y empezaremos a detenerlos por tierra. Además, por tierra es más fácil... Eso va a comenzar muy pronto. Les advertimos de que dejaran de enviar veneno a nuestro país", declaró Trump en una llamada de Acción de Gracias con militares.

El mandatario no detalló en qué consistirían las posibles acciones en tierra, y se limitó a celebrar los ataques a "narcolanchas" en el Caribe y en el Pacífico, que han matado a más de 80 personas desde el 1 de septiembre.

"En semanas recientes, ustedes han estado trabajando para detener a los narcotraficantes de Venezuela, de los que hay muchos. Por supuesto, ya no hay muchos viniendo por mar", ironizó en su mensaje a los elementos del Ejército.

Justificó los bombardeos al señalar que los narcos venezolanos "están mandando su veneno a Estados Unidos, donde matan a miles de personas al año".

"Pero vamos a encargarnos de la situación. Ya estamos haciendo un montón. Casi la hemos detenido. Ya hemos detenido el 85 por ciento (del flujo) por mar", indicó.

Estas declaraciones ocurren en medio de la creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos, que desde el 16 de noviembre desplegó en el Caribe el USS Gerald R. Ford, su mayor portaaviones, y el lunes declaró como terrorista al "Cartel de los Soles", que vincula con Nicolás Maduro.

Trump ha insistido previamente en que no tiene decidido aún bombardear infraestructura en Venezuela o derrocar a Maduro, con quien "podría hablar para salvar muchas vidas".

Aviones bombarderos estadounidenses B-52H realizaron el lunes demostraciones en el Caribe, según reveló este miércoles la Fuerza Aérea de EE.UU.