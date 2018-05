Trump agradeció a Kim Jong-un la decisión de cerrar su centro de test nucleares

El presidente estadounidense, Donald Trump, agradeció la decisión de Corea del Norte de desmantelar su centro de pruebas nucleares, semanas antes de su previsto encuentro con el líder norcoreano Kim Jong-un el 12 de junio en Singapur.

"Corea del Norte ha anunciado que desmontarán el Centro de Pruebas Nucleares este mes, antes de la gran Cumbre del 12 de junio. Gracias, un gesto muy inteligente y gentil", afirmó Trump a través de su cuenta de Twitter.

El mandatario respondió así al anuncio de Pyongyang, desde donde aseguraron que están tomando "medidas técnicas" para desmantelar su centro de pruebas nucleares, proceso que se llevará a cabo entre el 23 y el 25 de mayo.

Pyongyang está "adoptando medidas técnicas para desmantelar el terreno de pruebas nucleares septentrional de la RPDC (República Popular Democrática de Corea), indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores norcoreano en un comunicado recogido por la agencia estatal KCNA.

En esta misma línea, agregó que tiene previsto permitir que tanto la prensa local como periodistas de China, Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido y Corea del Sur realicen una cobertura en terreno "para mostrar de manera transparente el desmantelamiento".

La esperada reunión

En tanto, Trump precisó esta semana que su histórico encuentro con Kim, el primero entre líderes de ambos países, tendrá lugar en Singapur el 12 de junio, y el principal objetivo de las conversaciones es lograr la desnuclearización de la península coreana.

Este jueves, además, Corea del Norte liberó a tres estadounidenses detenidos, algo que el mandatario estadounidense valoró de cara al encuentro con Kim.

North Korea has announced that they will dismantle Nuclear Test Site this month, ahead of the big Summit Meeting on June 12th. Thank you, a very smart and gracious gesture!