Trump amenazó con cerrar redes sociales luego de que Twitter advirtiera sobre sus mensajes

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este miércoles con "regular o cerrar" las redes sociales a las que acusó de "silenciar" las "voces conservadoras", un día después de que Twitter comenzase a verificar el contenido de sus mensajes.

"Los republicanos sienten que las plataformas de redes sociales silencian totalmente las voces conservadoras. Regularemos con contundencia, o las cerraremos, antes de permitir que esto suceda", afirmó Trump precisamente desde su cuenta de Twitter.

"No podemos dejar que las papeletas de voto por correo a gran escala se instauren en nuestro país. Sería una barra libre para todos para engañar, falsificar y robar las papeletas. Quien mienta más ganaría. De igual modo, las redes sociales. Pórtense bien, AHORA!", subrayó en referencia al tema origen de la controversia.

Twitter calificó este martes por primera vez un mensaje de Trump como "potencialmente engañoso" en el que descalificaba el voto por correo con información verificada que contradice lo que el presidente había publicado, un procedimiento habitual en la red pero que hasta ahora se había resistido a aplicar al mandatario.

Al hacer click en la alerta, la red social redirige a otra página dentro de la plataforma en la cual aparece en letras destacadas en negrita: "Trump asegura sin pruebas que el voto por correo derivará en fraude electoral" y se cita a medios como CNN y The Washington Post.

La alerta de la red social se produjo después de que Trump compartiese un mensaje en el que aseguraba que el voto por correo en las elecciones presidenciales de noviembre en EE.UU. tendría inevitablemente consecuencias fraudulentas y que derivaría en unos comicios amañados.

El presidente reaccionaba así a la decisión del gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, de enviar papeletas de votación por correo a todos los votantes registrados del estado como medida excepcional ante la situación de pandemia por el COVID-19.

"Estos tuits (aquí y aquí) contienen información potencialmente engañosa sobre los procesos de votación y han sido etiquetados para proporcionar un contexto adicional en torno a las boletas por correo", dijo la portavoz de Twitter, Katie Rosborough, a CNN.

El tuit de la amenaza:

....happen again. Just like we can’t let large scale Mail-In Ballots take root in our Country. It would be a free for all on cheating, forgery and the theft of Ballots. Whoever cheated the most would win. Likewise, Social Media. Clean up your act, NOW!!!!