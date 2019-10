Trump amenazó con "poderosas sanciones" contra Turquía tras ofensiva en Siria

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que Estados Unidos impondrá "poderosas sanciones" contra Turquía, después de realizarse una ofensiva turca en la frontera de Siria tras la retirada de las tropas norteamericanas.

"Estoy negociando con (el senador respublicano) Lindsey Graham y muchos miembros del Congreso, incluyendo demócratas, sobra la imposición de poderosas sanciones a Turquía. El Tesoro está listo. (...) Hay un gran consenso sobre esto", advirtió Trump a través de Twitter.

Dealing with @LindseyGrahamSC and many members of Congress, including Democrats, about imposing powerful Sanctions on Turkey. Treasury is ready to go, additional legislation may be sought. There is great consensus on this. Turkey has asked that it not be done. Stay tuned!