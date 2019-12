Trump anunció que se está preparando la firma del acuerdo comercial con China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que hay preparativos para firmar un acuerdo comercial con China tras haber sostenido conversaciones con su homólogo chino, Xi Jinping.

"Tuve una muy buena conversación con el Presidente Xi de China sobre nuestro gigantesco Acuerdo Comercial. China ya ha empezado las compras a gran escala de productos agrícolas y más. La firma formal (de un acuerdo) se está preparando", dijo Trump a través de Twitter.

Had a very good talk with President Xi of China concerning our giant Trade Deal. China has already started large scale purchaes of agricultural product & more. Formal signing being arranged. Also talked about North Korea, where we are working with China, & Hong Kong (progress!).