Trump anunció un nuevo uso de la fuerza en Irak: Respondimos fuerte y siempre lo haremos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país "respondió fuertemente y que siempre lo hará" cuando sea agredido, esto tras denunciar el ataque de Irán contra la embajada estadounidense en Irak.

Según informaron las autoridades, militantes de la organización islámica Hezbollah y manifestantes consiguieron penetrar en la oficina de información de la embajada y la quemaron por completo, además de incendiar los muros exteriores del edificio y varias torres de seguridad.

"Irán mató a un contratista estadounidense e hirió a muchos. Respondimos fuertemente y siempre lo haremos. Ahora Irán está organizando un ataque contra la embajada de Estados Unidos en Irak. Serán completamente responsables", señaló en su Twitter el mandatario estadounidense.

Además, Trump aseguró que esperan que "Irak use sus fuerzas para proteger el recinto", algo que -según aseguró en su red social -"ya lo notificó".

Iran killed an American contractor, wounding many. We strongly responded, and always will. Now Iran is orchestrating an attack on the U.S. Embassy in Iraq. They will be held fully responsible. In addition, we expect Iraq to use its forces to protect the Embassy, and so notified!