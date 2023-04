El exmandatario estadounidense Donald Trump aseguró este martes que no retirará su candidatura presidencial incluso si resulta condenado por los 34 cargos por falsificación de registros mercantiles que le imputó un gran jurado en Nueva York la semana pasada.

En declaraciones a la cadena Fox News, al ser preguntado si dejaría la carrera electoral de ser encontrado culpable por la Justicia neoyorquina, Trump respondió que "nunca desertaría".

"No lo abandonaría", enfatizó el político republicano, en la primera entrevista televisiva que da después de su imputación relacionada con pagos irregulares para conseguir que la actriz porno Stormy Daniels guardara silencio sobre una relación sexual que tuvieron.

En ese sentido, Trump calificó como "horrible" la jornada en la que conoció los cargos en su contra en el juzgado en Manhattan.

"La gente estaba llorando, gente que trabajaba allí. Me dijeron que lo sentían", aseguró el republicano.

Will Joe Biden run in 2024? Donald Trump doesn't think so. pic.twitter.com/Q7WfEQXm0M