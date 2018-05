Trump celebró las "productivas" declaraciones de Pyongyang tras cancelar la cumbre con Kim

El presidente estadounidense, Donald Trump, celebró este viernes el "productivo" comunicado de Corea del Norte en respuesta a su decisión de cancelar la cumbre que tenía previsto mantener con el líder norcoreano, Kim Jong-un, y confió en que lleve a una "duradera prosperidad y paz".

"Muy buenas noticias recibir el cálido y productivo comunicado de Corea del Norte. Pronto veremos a dónde lleva, esperemos que a una larga y duradera prosperidad y paz. ¡Solo el tiempo (y el talento) lo dirá!", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

El presidente reaccionaba así a la respuesta de Corea del Norte a su decisión, anunciada este jueves, de cancelar la histórica cumbre que tenía previsto mantener con Kim el 12 de junio en Singapur.

En un comunicado publicado por la agencia estatal KCNA y firmado por el viceministro de Exteriores, Kim Kye-gwan, el régimen norcoreano dijo que mantiene la puerta abierta a retomar el diálogo con EE.UU. "en cualquier momento".

"Nuestro compromiso de hacer todo lo que podamos por el bien de la paz y la estabilidad del mundo y de la península de Corea se mantiene sin cambios, estamos abiertos a ofrecerle tiempo y una oportunidad a EEUU", señala el comunicado.

El vicecanciller expresó la disposición de Pyongyang a sentarse "cara a cara" con Estados Unidos y "resolver asuntos en cualquier momento y de cualquier manera".

Trump decidió cancelar la cumbre debido a los últimos comentarios "hostiles" de Corea del Norte contra su Gobierno, que incluyeron un comunicado con insultos al vicepresidente Mike Pence y emplazaban a Washington a encontrarse con ellos o bien en la mesa de negociaciones o bien en una "confrontación nuclear".

La Casa Blanca también denunció que Corea del Norte "dejó plantada" a una delegación estadounidense en una reunión preparatoria en Singapur, y no respondió a otros intentos de contacto.

En otro tuit, Trump lamentó las críticas de la oposición a su gestión de las negociaciones con Corea del Norte: "Los demócratas están claramente deseando que nos vaya mal en nuestras negociaciones con Corea del Norte", afirmó Trump.

"Igual que están saliendo a defender a los matones de MS-13 (la Mara Salvatrucha), diciendo que son individuos y deben ser apoyados, o pidiendo que acabemos con los grandes Recortes de Impuestos y que les subamos los impuestos (a los estadounidenses). ¡Los demócratas han perdido el contacto (con la gente)!", añadió.

Trump se refería así a las críticas de algunos miembros de la oposición a su declaración de que los miembros de la Mara Salvatrucha "no son personas, son animales".

