Trump confirma que ahora sí: "Nuestro equipo llegó a Corea del Norte para organizar la cumbre"

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este domingo que un equipo de funcionarios de EE.UU. llegó a Corea del Norte para organizar la esperada cumbre entre él y el líder norcoreano, Kim Jong-un, después de cancelarla oficialmente el jueves y luego retractarse.

"Nuestro equipo de Estados Unidos llegó a Corea del Norte para organizar la Cumbre entre Kim Jong Un y yo. Realmente creo que Corea del Norte tiene un potencial brillante y será una gran Nación económica y financiera algún día", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

"Kim Jong Un está de acuerdo conmigo en esto. ¡Pasará!", añadió en ese tuit el mandatario.

Our United States team has arrived in North Korea to make arrangements for the Summit between Kim Jong Un and myself. I truly believe North Korea has brilliant potential and will be a great economic and financial Nation one day. Kim Jong Un agrees with me on this. It will happen!