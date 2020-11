Trump dice por primera vez que Biden "ganó", aunque solo porque la elección estuvo "arreglada"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asumió que su rival en la elección del 3 de noviembre, Joe Biden, "ganó" pero solo porque las elecciones estuvieron "arregladas".

A través de Twitter, el mandatario compartió la intervención de Jesse Watters, un periodista conservador de Fox News que cuestinó la victoria de Biden. "Joe Biden no se lo ganó, ni siquiera hizo campaña. Pensó que iba a perder, se podía ver. Hizo una campaña perdedora. Entonces, 10 días después de las elecciones ¿Qué tal le va?", comentó el comunicador.

Ante esto, Trump confirmó que "él (Biden) ganó", pero solamente porque la "elección estuvo arreglada".

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg