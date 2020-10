Trump: El cóctel experimental de Regeneron es "la cosa más increíble que he visto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el cóctel experimental de la farmacéutica Regeneron que le administraron para el Covid-19 es "la cosa más increíble que he visto nunca".

En una entrevista con el popular programa de radio del periodista conservador Rush Limbaugh, el mandatario sostuvo que "yo no estaba en la mejor forma física. Un día después estaba bien, puede que no perfecto, pero bien, pero un par de días más tarde, ahora estoy libre (de coronavirus)".

"Ahora me siento perfecto, no estoy tomando nada, sabe, estoy fuera del régimen que me dieron pero fue sobre todo este medicamento", indicó Trump.

Por ese motivo señaló que su Administración va a mandar el cóctel experimental de Regeneron y el de la farmacéutica Eli Lilly "a todos los hospitales" de EE.UU.: "Voy a conseguir que los aprueben realmente muy rápido", subrayó.

Y siguió: "Es la cosa más sorprendente, no es Remdesivir, puede que ayude un poco, pero Remdesivir no es lo mismo. Esto es tan bueno, eliminó al virus".

Además, aseguró que el cóctel que le han dado es incluso mejor que la futura vacuna.

Ayer la biotecnológica Regeneron, propietaria del tratamiento con anticuerpos monoclonales que ha recibido el presidente, solicitó al regulador Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, en inglés) en EE.UU. autorización de emergencia para que su terapia esté disponible a toda la población.

Trump recibió una dosis de 8 gramos de un cóctel de anticuerpos de Regeneron poco después de confirmarse su positivo y pese a que su uso no estaba autorizado por la FDA.

Además, se le ha tratado con el esteroide Dexametasona para compensar las caídas en la saturación de oxígeno en la sangre que también sufrió, y con el antiviral Remdesivir.

Trump no muestra síntomas de Covid-19 desde el martes después de haber pasado hospitalizado el fin de semana tras su diagnóstico y padecer fiebre, fatiga y al menos dos bajadas de oxígeno.