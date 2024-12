Trump eligió a su consuegro como asesor en asuntos árabes y del Medio Oriente

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo la elección del empresario de origen libanés Massad Boulos como su asesor principal en asuntos árabes y de Medio Oriente.

Suegro de Tiffany Trump, hija del futuro mandatario, Boulos se reunió con líderes de las comunidades árabes y libanesas durante la última campaña electoral del republicano, quien tras su triunfo en las elecciones del pasado 5 de noviembre asumirá la Presidencia el próximo 20 de enero.

"Massad es un abogado consumado y un líder muy respetado en el mundo empresarial, con amplia experiencia en el escenario internacional", señaló Trump en su red social Truth, quien agregó que el escogido "jugó un papel decisivo" en la construcción de nuevas coaliciones con la comunidad árabe en Estados Unidos.

Massad Boulos es padre de Michael Boulos, esposo de Tiffany Trump -la hija menor del expresidente- y a quien llevó al altar en la boda celebrada en 2022 en Mar-a-Lago, residencia y club social del gobernante electo en Palm Beach, sur de Florida.

