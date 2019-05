Trump exagera la cifra de ayuda a Puerto Rico y dice que "deberían estar felices"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió este lunes a exagerar la ayuda federal que se ha entregado a Puerto Rico para su reconstrucción por el paso del huracán María en 2017 y criticó a los demócratas por querer aumentar la asistencia, al asegurar que en la isla ya "deberían estar muy felices".

En dos tuits, Trump insistió en que ese territorio estadounidense ha recibido 91.000 millones de dólares para la reconstrucción, algo falso dado que hasta ahora solo se han desembolsado 11.200 millones en ayuda federal y se han anunciado 41.000 millones, según un análisis de los datos del diario The Washington Post.

"A Puerto Rico le ha dado más dinero el Congreso para aliviar el desastre causado por los huracanes, 91.000 millones de dólares, que a ningún estado en la historia de los Estados Unidos", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

Puerto Rico has been given more money by Congress for Hurricane Disaster Relief, 91 Billion Dollars, than any State in the history of the U.S. As an example, Florida got $12 Billion & Texas $39 Billion for their monster hurricanes. Now the Democrats are saying NO Relief to......