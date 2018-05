Trump insistió en que el FBI se "infiltró" en la campaña electoral del 2016

Donald Trump insistió en su denuncia de que el FBI "infiltró" su campaña electoral en 2016, mientras surgían detalles sobre un informante que contactó a tres asesores del entonces candidato republicano por sus posibles lazos con Rusia.

"La publicación o revisión de los documentos que está pidiendo el Comité de Inteligencia de la Cámara Baja (y también el Judicial del Senado) pueden dar respuestas concluyentes. ¡Drenemos la ciénaga!", dijo Trump a través de Twitter.

If the FBI or DOJ was infiltrating a campaign for the benefit of another campaign, that is a really big deal. Only the release or review of documents that the House Intelligence Committee (also, Senate Judiciary) is asking for can give the conclusive answers. Drain the Swamp!