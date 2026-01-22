Trump lanzó su Junta de Paz, se reunió con Zelenski y mostró la "nueva Gaza"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó este jueves su segundo día en el Foro de Davos (Suiza) para presentar su Junta de Paz, avanzar en las negociaciones con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y mostrar los planes de su Administración para lo que denomina como "la nueva Gaza".

Zelenski, que originalmente había afirmado que no se desplazaría a la estación alpina a no ser que se le requiriese para firmar alguno de los documentos que Kiev negocia con sus socios estadounidenses y europeos, viajó este mismo jueves a Davos, después de que Trump anunciara en la víspera sus planes para reunirse con él.

Al término del encuentro, que duró algo menos de una hora, Zelenski anunció que su equipo negociador había finalizado con Washington un acuerdo por el que EE.UU. ofrece a Ucrania garantías de seguridad una vez termine la guerra, el que debe ser firmado por los mandatarios y después irá a los Parlamentos de ambos países.

Zelenski adelantó también que el equipo negociador de Kiev se citará el viernes y el sábado con delegaciones de EE.UU. y Rusia en Emiratos Árabes Unidos (EAU) para avanzar en el camino hacia un fin de la guerra en Ucrania.

Una de las postales del último encuentro entre Trump y Zelenski. (Foto: EFE)

Los emisarios de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, viajaron este jueves a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin, y su plan es trasladarse después a Abu Dabi para mantener allí nuevas reuniones sobre cuestiones militares y económicas.

A la salida del encuentro, Trump aseguró que la reunión había sido "buena" y que no había hablado con el líder ucraniano de su Junta de Paz, a la que Zelenski había dado a entender que no se sumaría ya que también fue invitado Putin.

Lanzamiento de la Junta de Paz de Trump

Trump lanzó ese organismo, concebido inicialmente para supervisar su plan de paz para Gaza y que ahora quiere ampliar a otros conflictos globales, arropado por una veintena de jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos los presidentes de Argentina y Paraguay y el primer ministro húngaro.

Para ello, el auditorio principal del Centro de Congresos de Davos se transformó para acoger asientos para los gobernantes de todos los países fundadores de esa Junta, así como una mesa en la que uno a uno fueron firmando el documento fundacional.

Jefes de Estado de distintos países rodearon a Trump en la ceremonia de lanzamiento. (Foto: EFE)

Entre los gobiernos inscritos desde el primer momento para la Junta de Paz están varios de dudosa trayectoria democrática o innegablemente autoritarios, como Azervaiyán, Kazajistán o de régimen monárquico, como Arabia Saudita, Catar o Emiratos Árabes Unidos.

Durante la ceremonia, Kushner -también yerno de Trump- presentó la nueva fase del plan de paz para Gaza y aseguró que se está trabajando "con su nuevo gobierno" para la desmilitarización del grupo islamista Hamás, que considera necesaria para la reconstrucción del enclave.

Planes de desarrollo urbanístico para la "nueva Gaza"

El emisario mostró una serie de diapositivas para explicar el plan maestro que la Administración estadounidense propone para Gaza, que empieza por la ciudad de Rafah (sur) y avanza hacia el norte, aunque no precisó ni plazos ni inversiones.

Como si fuera un desarrollo urbanístico, una de las diapositivas muestra el territorio de Gaza con colores que representan los lugares donde se planean ubicar desarrollos turísticos, complejos industriales (entre ellos centros de datos), instalaciones deportivas, parques y terrenos agrícolas y áreas residenciales.

Otra diapositiva muestra a "la nueva Gaza", con rascacielos junto a la costa, un nodo de transporte y desarrollos industriales tecnológicos y energéticos.

El propio Trump evocó su experiencia como constructor para destacar el potencial económico de la ubicación de la Franja de Gaza, al borde del mar Mediterráneo: "Miren esta ubicación junto al mar. Miren esta preciosa propiedad", destacó.