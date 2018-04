Trump lo admite: Aumento de aranceles a China puede generar "un poco de daño"

El presidente estadounidense, Donald Trump, cargó este viernes de nuevo contra la Organización Mundial de Comercio (OMC) por ser "injusta" con su país y ofrecer "ventajas" a China, a la vez que reconoció que sus propuestas de aumento de aranceles a Pekín pueden generar "un poco de daño" a corto plazo.

"China, que es una gran potencia económica, es considerada una nación en desarrollo dentro de la OMC. Por ello tienen tremendas ventajas y beneficios, especialmente sobre EE.UU.", afirmó Trump en su cuenta de Twitter.

"Alguien piensa que esto es justo. Estuvimos muy mal representados. La OMC es injusta con EE.UU.", agregó.

China, which is a great economic power, is considered a Developing Nation within the World Trade Organization. They therefore get tremendous perks and advantages, especially over the U.S. Does anybody think this is fair. We were badly represented. The WTO is unfair to U.S.