Trump no cooperará con investigación de la "trama rusa" si no le presentan pruebas

Rudy Giuliani, ex alcalde de Nueva York y abogado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el mandatario no se presentará a un interrogatorio por la llamada "trama rusa" si no se le presentan "hechos o pruebas que justifiquen la investigación".

"Queremos saber si existen hechos que justifiquen la investigación originalmente o si los han desarrollado. Porque no podemos encontrar ni uno. Nadie puede", dijo Guiliani en una entrevista concedida a CNN.

Con estas palabras, el abogado ha tratado de salir al paso de unas declaraciones hechas previamente durante esta semana en las que daba a entender que el mandatario estadounidense buscaría cooperar en la investigación.



Sin embargo, Giuliani ha pasado por alto que, tras meses de audiencias, el Comité de Inteligencia del Senado concluyó la semana pasada que Rusia había medrado en las elecciones presidenciales de 2016 con la intención de ayudar al hoy presidente.

Los detalles de la investigación

La investigación del fiscal especial Robert Mueller se centra en dilucidar si existió una confabulación entre el equipo de campaña de Trump y el Kremlin, además si, una vez que ocupó la Casa Blanca, el mandatario intentó obstruir las pesquisas.

Asimismo, Guiliani habló del porqué Trump no ha despedido a Mueller, pese a los constantes ataques del presidente contra el fiscal especial en las redes sociales, en los que le ha acusado en reiteradas ocasiones de dirigir una auténtica "caza de brujas".

"Si lo hiciera, todo el mundo diría que (Trump) es culpable y que es por eso que lo despide", sostuvo el jurista.

En el pasado, según informaron entonces los medios, el presidente estudió la opción de despedir al fiscal especial, una posibilidad que se encontró con el rechazo de buena parte de la bancada de su partido (Republicano).

Sin embargo, dicha afirmación se contradice con la opinión de expertos legales, los que afirman que si Trump quiere despedir al fiscal especial debe acudir al "número dos" del Departamento de Justicia, Rod Rosenstein, que fue quien se encargó de nombrar a Mueller y supervisar su investigación sobre la llamada "trama rusa".