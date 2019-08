Trump responde a críticas por política de armas tras tiroteos: "Tal vez hay que hacer más"

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que "el odio no tiene cabida" en el país, al referirse a los tiroteos de Ohio y Texas, que dejaron 29 muertos y decenas de heridos el fin de semana.

"El odio no tiene cabida en nuestro país", afirmó Trump antes de abordar un avión hacia Washington tras pasar el fin de semana en su club de golf en Nueva Jersey.

"Tenemos que hacer que se detenga. Esto ha estado ocurriendo durante años... y años en nuestro país", agregó.

God bless the people of El Paso, Texas. God bless the people of Dayton, Ohio.