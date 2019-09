Trump tras acusación en su contra: EE.UU. está en riesgo "como nunca antes"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en el "acoso" que está viviendo luego que los demócratas pidieran una indagatoria buscando el impeachment en su contra.

Los demócratas acusan que el mandatario presionó a Ucrania para boicotear al ex vicepresidente de Barack Obama, el demócrata Joe Biden, de cara a las elecciones de 2020, lo que puede detonar en un juicio político al mandatario.

Trump, a través de redes sociales, se descargó y lanzó críticas contra Jerrold Nadler, presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes; Adam Schiff, líder del Comité de Inteligencia; y Alexandria Ocasio-Cortez, quien junto a sus colegas Ilhan Omar, Rashida Tlaib y Ayanna Pressley forman parte de "La brigada ("The Squad"), grupo reconocido por sus críticas contra el gobierno.

"¿Se imaginan si estos despiadados demócratas sin iniciativa, como Nadler, Schiff, AOC (Alexandria Ocasio-Cortez) más tres, y muchos más, tuvieran un partido republicano que le hubiera hecho a (en su momento presidente Barack) Obama lo que los sin iniciativa me están haciendo? Oh bueno, tal vez la próxima vez!", indicó.

"Están tratando de detenerme"

Horas más tarde, publicó un video en el que calificó lo que está sucediendo como "la estafa más grande en la historia de la política estadounidense" y defendió, apelando a su eslogan de campaña contra la corrupción, que están luchando "para drenar el pantano".

"Todo es muy simple. Están tratando de detenerme porque estoy luchando por ti y nunca dejaré que eso suceda", agregó Trump, al advertir que el país "está en riesgo como nunca antes".

They are trying to stop ME, because I am fighting for YOU! pic.twitter.com/xiw4jtjkNl