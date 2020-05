Trump tras protestas fuera de la Casa Blanca: Muchos agentes del Servicio Secreto están esperando acción

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó al servició secreto por contener las protestas fuera de la Casa Blanca en Washingon, tras la ola de manifestaciones en todo el país contra la violencia policial y el racismo luego de la muerte de George Floyd a manos de un uniformado cuando era detenido en Mineápolis.

Anoche, en Washington, una manifestación frente a la Casa Blanca, que comenzó siendo pacífica, derivó en escaramuzas con los policías y agentes del Servicio Secreto y el lanzamiento de piedras y otros objetos contra la mansión presidencial.

A través de Twitter, el mandatario señaló que "los llamados 'manifestantes' dirigidos profesionalmente en la Casa Blanca tenían poco que ver con la memoria de George Floyd. Estaban allí solo para causar problemas. El Servicio Secreto (encargado de la seguridad en la Casa Blanca) los manejó fácilmente".

