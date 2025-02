Trump vetó a Associated Press por decir Golfo de México y no "de América"

La Casa Blanca bloqueó este viernes el acceso de la agencia de prensa estadounidense Associated Press (AP) al Despacho Oval y al avión presidencial Air Force One por no ajustarse a su decisión de renombrar el 'golfo de México' como 'golfo de América'.

El subjefe de gabinete, Taylor Budowich, criticó en X que ese medio "continúa ignorando el cambio legal de nombre geográfico del golfo de América".

"Esta decisión no sólo es divisiva, sino que también expone el compromiso de Associated Press con la desinformación. Si bien su derecho a lanzar noticias irresponsables y deshonestas está protegido por la Primera Enmienda, no garantiza su privilegio de acceso ilimitado a espacios limitados, como el Despacho Oval y el Air Force One", dijo.

En el futuro, añadió, ese espacio se abrirá a "los miles de reporteros a quienes se les ha prohibido cubrir estas zonas íntimas de la Administración", mientras que AP sí conservará sus credenciales en el complejo de la Casa Blanca.

