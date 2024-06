Trump volvió al Capitolio por primera vez desde el asalto, y criticó a Taylor Swift

El expresidente de EE.UU. y precandidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump (2017-2021), volvió este jueves al Capitolio por primera vez desde el asalto perpetrado por sus seguidores el 6 de enero de 2021 para impedir la asunción de Joe Biden.

El magnate se reunió a puertas cerradas con congresistas republicanos de la Cámara Baja, y dijo que fue "un gran encuentro".

"En el Partido Republicano hay una unidad tremenda: queremos fronteras, un Ejército fuerte, ver que el dinero no se malgasta por todo el mundo. No queremos ver barcos rusos justo junto a la costa de Florida, que es lo que hay ahora. Eso es algo impensable", dijo a la prensa tras esa cita.

El exmandatario, que agradeció a los legisladores el recibimiento, consideró que la situación actual del país en manos del demócrata Joe Biden es "muy preocupante", y prometió hacer que Estados Unidos vuelva a ser "grande de nuevo".

"Nosotros tenemos sentido común", señaló en una breve declaración, donde apuntó que quienes entren al país bajo su eventual mandato "lo harán de forma legal" y no llegarán en masa desde cárceles de toda Sudamérica y de todo el mundo y de "instituciones mentales", que es lo que -en su opinión- está sucediendo ahora.

Su visita se da dos semanas después de que fuera declarado culpable de 34 delitos penales en el juicio que enfrentó en Nueva York por falsificación de registros comerciales en el caso que involucra a la actriz porno Stormy Daniels.

Según la versión de varios legisladores que hablaron a la salida del encuentro, Trump abordó una diversidad de temas que afectarán la campaña electoral en los próximos meses.

Por ejemplo, recomendó ser muy cautelosos al hablar del aborto, según admitió el congresista Marc Molinaro, en alusión a un tema que ha desangrado electoralmente a los republicanos desde 2022.

Otras fuentes reconocieron al medio The Hill que Trump abogó por promover excepciones a las restrictivas leyes del aborto que los republicanos impulsan a lo largo y ancho del país, y pidió a los legisladores que usen el "sentido común".

"ALGO ESTÁ PASANDO"

Trump también aprovechó la reunión para tratar de limar asperezas entre los republicanos, dando su apoyo al liderazgo del actual presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, que ha sido muy cuestionado por algunos de sus miembros.

De hecho, Trump se dirigió a la ultraderechista Marjorie Taylor Greene, una de sus mayores defensoras, para pedirle que sea más amable con Johnson.

Johnson declaró a la salida de la reunión que fue un "gran placer" recibir a Trump en el Congreso. "Ha traído una energía y un entusiasmo extraordinarios. Eso es lo que estamos viendo en el partido en todo el país", afirmó en una rueda de prensa.

"Algo está pasando en el país -agregó-. Esta es la frase que utilicé para presentar al presidente esta mañana. Y él la repitió varias veces en sus propias palabras porque también lo está sintiendo y viendo".

Los republicanos que participaron de la reunión cantaron a Trump el "cumpleaños feliz", ya que el exmandatario cumple este viernes 78 años.

CRÍTICA A TAYLOR SWIFT

En medio de la visita, Trump también se mostró sorprendido de que la cantante Taylor Swift no lo apoye para las elecciones de noviembre, pese a que durante su mandato firmó una ley que protegía a los cantautores y productores de la industria.

Según información de medios nacionales como The Hill y CNN, Trump criticó la posibilidad de que la estrella de pop dirija su apoyo a Joe Biden, pues aunque en este periodo electoral la compositora de "Blank Space" no se ha posicionado a favor de ninguno de los candidatos, durante el ciclo anterior apoyó al actual presidente de EE.UU.

"¿Por qué iba ella a apoyar a ese tonto? Ni siquiera sabe bajarse del escenario", dijo el exmandatario, según los reportes.

Swift se ha convertido en una de las celebridades más populares de los últimos tiempos y el apoyo a alguno de los candidatos podría ser crucial durante este ciclo electoral.

Trump consideró que Swift debería apoyarlo, porque durante su mandato aprobó la llamada Ley de Modernización de la Música, celebrada por la industria y que protegía a los creadores y productores.

Esta no es la primera vez que Trump habla sobre la cantante. En el libro "Apprentice in Wonderland: How Donald Trump and Mark Burnett Took America Through the Looking Glass", el expresidente elogió efusivamente a Swift cuando el escritor Ramin Setoodeh le preguntó sobre lo que pensaba de ella.

"Creo que es guapa, ¡muy guapa! Me parece muy guapa. Creo que es liberal. Probablemente no le guste Trump. He oído que tiene mucho talento", apuntó.