Donó el cuerpo de su mamá para la ciencia y descubrió que el Ejército lo hizo explotar

Cuando Doris Stauffer falleció en 2014, su hijo Jim donó su cuerpo. La mujer sufrió de Alzheimer en los últimos años de su vida y su familia pensó que la ciencia podría hacer investigaciones contra la enfermedad usando su cerebro.

Pero las cosas no salieron como Jim esperaba: El cuerpo de Doris terminó siendo utilizado para pruebas de bombas por el Ejército de EE.UU. y lo detonaron sin el consentimiento familiar.

"Lo que sabemos ahora es que su cuerpo terminó atado a una silla en algún tipo de aparato, y que luego se produjo una detonación debajo de ella para tener una idea de lo que atraviesa al cuerpo humano cuando un vehículo es golpeado en carretera", dijeron a Fox News.

En entrevista con ABC15, Jim contó que después de aceptar que los doctores utilizaran el cuerpo de su madre, los neurólogos lo rechazaron, al no considerarlo apto para estudios.

Sin embargo, la familia buscó otros recintos de donación que ayudaran a la lucha contra el Alzheimer. Una de ellas aceptó, y recogieron el cuerpo 45 minutos después de su muerte, pero después lo vendieron a un contratista militar.

Jim se enteró de la situación en 2016, dos años después de recibir las cenizas de su madre, con poca información de lo que le habían hecho y habiendo firmado una parte del contrato que negaba explícitamente su uso para fines militares.

Desde el ejército estadounidense se defendieron diciendo que creían que el consentimiento de las familias había sido otorgado. Junto al de Doris una veintena de otros cuerpos fueron usados en las pruebas.

Jim Stauffer declaró: "Me siento como un idiota. No suelo ser una persona que confía mucho, pero en esta situación, no tienes ni la menor idea de que esto puede estar sucediendo, simplemente confías".

La organización a la que donaron el cuerpo de Doris cerró oficialmente en 2014 y enfrenta una demanda civil a la que ahora se sumó Stauffer.