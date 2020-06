Contrario a las predicciones, EEUU registró 2,5 millones de nuevos empleos en mayo

El índice de desempleo en Estados Unidos bajó inesperadamente al 13,3 por ciento en mayo, comparado con el 14,7 por ciento del mes anterior, según informó este viernes el Departamento de Trabajo, en una cifra que sorprendió todas las expectativas de los analistas.

El presidente Donald Trump calificó el informe como "una afirmación de todo el trabajo que hemos estado haciendo", y dijo que las predicciones de un aumento del desempleo que se habían hecho "fueron los cálculos más grandes en la historia de las empresas".

Mientras las protestas contra la brutalidad policial se multiplican y el ritmo de infecciones por coronavirus siguen subiendo, el presidente comparó la economía estadounidense con "un cuerpo que estaba fuerte", pero necesitaba una operación y ahora es "como un cohete".

El descenso en el desempleo refleja un aumento de 2,5 millones en el número de personas empleadas el mes pasado, cuando empezaron a relajarse las medidas de confinamiento y cierres de negocios para contener la pandemia del coronavirus.

With 2.5 MILLION jobs added in May, we're on the way to an incredible period of growth! 🔥 pic.twitter.com/gRrmte6xS3