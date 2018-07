Guerra comercial entre Estados Unidos y China: ¿Una oportunidad para Chile?

La guerra comercial entre China y Estados Unidos sigue causando estragos en la economía de ambos países pero podría significar una ventaja para las exportaciones chilenas, revelaron este lunes los exportadores nacionales.

Mientras cientos de miles de toneladas de carne estadounidense que intentaron llegar a Shanghai antes del inicio de estos nuevos aranceles quedaron varados en una aduana por los enormes impuestos que deben pagar para ingresar al mercado asiático, se espera que las exportaciones chilenas vean un aumento en productos como manzanas y vinos.

Los bistec de EEUU son uno de los productos más afectados por las guerra comercial. Así lucen toneladas de carne en aduana China, no puede entrar por nuevos aranceles. pic.twitter.com/rwDaMGXbMw — Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) 9 de julio de 2018

Según el presidente de la Asociación de Exportadores, Ronald Baum, "en algunos países vamos a tener mayores facilidades y menor competencia de algunos productos como las manzanas, porque se conservan mas tiempo, vamos a tener mayores posibilidades en cuanto a mercado".

Sin embargo, Baum advirtió que "esto no quiere decir que esas manzanas norteamericanas que no entren a China no entren a otros lados, como a Europa y eso significa una mayor competencia. No sabemos quien va a salir ganando o perdiendo, por lo que preferíamos que existiera una condición tal como ha sido siempre".

El cobre repunta y las exportaciones aumentan

Por su parte, el cobre tuvo un respiro tras 10 días de caídas consecutivas y alcanzó los 2,89 centavos la libra. Según el vicepresidente de Cochilco, Sergio Hernández, esto es natural en el clima de incertidumbre que se vive ante el enfrentamiento económico entre ambas potencias.

"China ve complicadas sus exportaciones al gigante norteamericano por el alza de aranceles, lo que implica mucha cautela en la producción futura de productos que van al mercado norteamericano", afirmó.

"Por lo tanto, se abastecen con mayor cautela de los materiales tiítos de la industria de exportación china, dentro de los que está el cobre. Esto necesariamente va a repercutir en el precio de todos los commodities como el plomo, el aluminio y el níquel", añadió Hernández.

Si bien la industria del cobre se resiente, las exportaciones chilenas registraron un aumento generalizado en junio.

Según reveló el Banco Central, los envíos nacionales crecieron en un 14 por ciento durante el último mes mientras que las exportaciones de litio registraron un alza histórica de un 138 por ciento.