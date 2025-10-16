Síguenos:
Tópicos: Mundo | EE.UU. | Economía

Uber pagará a sus conductores en EE.UU. para entrenar modelos de inteligencia artificial

Publicado:
| Periodista Digital: Agencia de Noticias EFE

La empresa indicó que el programa piloto, que ya está en marcha en la India, es fruto del interés de los choferes por tener ingresos adicionales cuando no transporten pasajeros.

El objetivo de la compañía es ofrecer "la mejor plataforma para el trabajo flexible" con los comentarios que puedan aportar los colaboradores.

Uber pagará a sus conductores en EE.UU. para entrenar modelos de inteligencia artificial
 Pixabay (referencial)

Una novedad del programa es la garantía de retraso en viajes, por la que los conductores recibirán compensación adicional si el trayecto supera en más de cinco minutos la duración estimada.

Uber anunció este jueves que quiere ofrecer la posibilidad de generar fuentes adicionales de ingresos a sus conductores en Estados Unidos, por lo que iniciará un programa piloto para que puedan etiquetar datos y entrenar modelos de inteligencia artificial mientras no están al volante.

El programa fue anunciado por el consejero delegado de la compañía, Dara Khosrowshahi, en la conferencia Only on Uber que se celebra en Washington.

Posteriormente, en un comunicado, Khosrowshahi explicó que el programa piloto, que ya está en marcha en la India, es fruto del interés de los conductores por tener fuentes adicionales de ingresos mientras no transportan pasajeros.

El consejero delegado de Uber dijo que las tareas, realizadas a través de la aplicación de la compañía, son "simples" y puso como ejemplo "subir fotos para ayudar a entrenar modelos de inteligencia artificial".

Khosrowshahi anunció otras novedades con el objetivo de hacer Uber "la mejor plataforma para el trabajo flexible" con los comentarios de los conductores y repartidores de la compañía.

Novedades del programa

Entre esas novedades destacan la incorporación a partir del viernes de una nueva versión "más inteligente" de Rides Heatmap, un mapa que muestra las zonas de mayor demanda y tiempos de espera promedio, y un nuevo programa Uber Pro que en marzo de 2026 unificará Uber Pro y Advantage Mode con cuatro niveles que ofrecerá más recompensas y mejores ingresos según el rendimiento.

Otra novedad es una garantía de retraso en viajes por la que los conductores recibirán compensación adicional si el trayecto supera en más de cinco minutos la duración estimada.

En cuanto a seguridad, Uber ampliará a Baltimore, Minneapolis, Filadelfia, Seattle, Portland y Washington DC la opción de que las conductoras de Uber acepten solo solicitudes de pasajeras.

