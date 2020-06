Editor del New York Times renunció tras polémica publicación de artículo a favor de movilizar el Ejército

El diario The New York Times anunció este domingo que su jefe de Opinión, James Bennet, renunció a su cargo después de una controversia por la publicación a principios de semana de un artículo del senador republicano Tom Cooton a favor de movilizar el Ejército para controlar las protestas contra el racismo en Estados Unidos.

Así lo comunicó el editor del Times Arthur Ochs Sulzberger, quien aseguró: "James y yo acordamos que se necesitaría un nuevo equipo para dirigir el departamento con una serie de cambios considerables".

Katie Kingsbury, quien se unió al Times en 2017, fue nombrada editora interina de la página de opinión, dijo Sulzberger. También anunció que Jim Dao, el jefe adjunto de la página editorial, renunciaba a su puesto y tomaba un nuevo trabajo en la redacción.

Los cambios se produjeron después de días de controversia sobre el artículo del senador republicano Tom Cooton, publicado el pasado miércoles con el título "Enviar las tropas", que fue criticado por lectores e incluso periodistas del NYT.

