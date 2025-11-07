EE.UU. destruyó otra lancha y acumula 69 "narcoterroristas" muertos en el Caribe

El Departamento de Guerra de Estados Unidos informó la destrucción de otra nave supuestamente ligada al narcotráfico y la muerte de sus tres tripulantes, con que suma 69 personas eliminadas en estos operativos en aguas internacionales.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, comunicó el ataque por medio de redes sociales, aseguró que el bote traficaba "estupefacientes en el Caribe" y que los fallecidos fueron "tres narcoterroristas varones".

Acompañó la publicación con un video en blanco y negro sin sonido del bombardeo al bote, que fue ordenado por Donald Trump, y cerró con un consejo amenazante: "Si quieren seguir con vida, dejen de traficar drogas. Si siguen traficando drogas mortales, los mataremos".

As we’ve said before, vessel strikes on narco-terrorists will continue until their the poisoning of the American people stops.



Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist… pic.twitter.com/gQF9LpSjqD — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 7, 2025

Con este nuevo ataque, suman más de 20 los botes destruidos y al menos 69 personas han sido "eliminadas", sin que se conozcan sus identidades.

El jueves, fracasó en el Senado estadounidense una iniciativa del Partido Demócrata para restringir la campaña militar de Trump en aguas internacionales: consiguió 49 votos a favor versus 51 en contra.