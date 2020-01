EE.UU. exige el fin de los ataques a bases militares en Irak

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, exigió este domingo el fin de las "violaciones a la soberanía de Irak" tras el ataque con cohetes de este domingo a la base militar de Al Balad, que dejó cuatro iraquíes heridos.

"Indignado por los informes de otro ataque con cohetes a una base aérea iraquí. Rezo por la rápida recuperación de los heridos y pido al Gobierno de Irak que haga rendir cuentas a los responsables de este ataque al pueblo iraquí", escribió Pompeo en Twitter.

"Estas violaciones constantes a la soberanía de Irak por grupos que no son leales al Gobierno iraquí deben acabar", agregó.

Outraged by reports of another rocket attack on an Iraqi airbase. I pray for speedy recovery of the injured and call on the Government of #Iraq to hold those responsible for this attack on the Iraqi people accountable.