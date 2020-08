EEUU: Abortan a tres segundos del despegue el lanzamiento de un cohete con satélite espía

El lanzamiento desde la base aérea de Cabo Cañaveral (Florida, EE.UU.) de un cohete con un satélite espía estadounidenses fue abortado este sábado cuando la nave Delta 4-Heavy de United Lauch Alliance (ULA) tenía sus tres motores encendidos y estaba a punto para el despegue.

A las 07:28 horas (misma hora de Chile) , cuando solo faltaban tres segundos del despegue, una computadora detectó un fallo y abortó automáticamente la operación de lanzamiento.

