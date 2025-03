EEUU advierte que se revocará visados a quienes asistan a protestas "proterroristas"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió este sábado que se revocarán o denegarán los visados de quienes participen en una protesta "proterrorista" o lleguen al país con ese objetivo.

"El presidente (Donald) Trump no es (Joe) Biden. Si vienes a Estados Unidos para participar en disturbios proterroristas te denegaremos el visado. Y si lo haces después de mentir para entrar a nuestro país, te cancelaremos la visa y te enviaremos de vuelta a casa", dijo en X.

Very simple



President Trump isn’t Biden



If you are coming to U.S. to join pro-terror riots we will deny you a visa



And if you do that after lying your way into our country we will cancel your visa & send you home