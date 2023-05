EEUU autorizó que empresa de Elon Musk estudie sus chips cerebrales en humanos

La compañía Neuralink, propiedad del multimillonario Elon Musk, anunció este jueves que recibió la aprobación de la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA, en inglés) para hacer estudios en humanos de sus implantes cerebrales.

La empresa adelantó la luz verde de la FDA para los primeros estudios en humanos en su cuenta de Twitter.

"Representa un primer paso importante que algún día permitirá que nuestra tecnología ayude a muchas personas", escribió la empresa.

We are excited to share that we have received the FDA’s approval to launch our first-in-human clinical study!



This is the result of incredible work by the Neuralink team in close collaboration with the FDA and represents an important first step that will one day allow our…