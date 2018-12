EEUU comienza el repliegue de tropas de Siria tras proclamar victoria sobre ISIS

La vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders, confirmó este lunes que el repliegue de las tropas de Estados Unidos apostadas en Siria ha comenzado, después de que el presidente norteamericano, Donald Trump, proclamara la derrota del grupo Estado Islámico (EI) en ese país.

"Hemos empezado a devolver a casa a las tropas de Estados Unidos conforme pasamos a la siguiente fase de esta campaña. Hace cinco años, el EI era una fuerza muy poderosa y peligrosa en Oriente Medio, y ahora Estados Unidos ha derrotado el califato territorial", dijo Sanders mediante un comunicado.

No obstante, la vocera de la Casa Blanca subrayó que "estas victorias contra el EI en Siria no señalan el final de la Coalición Global (contra el yihadismo) o de su campaña. "(EE.UU. seguirá trabajando con sus aliados para) negar a los terroristas islamistas territorio, financiación y apoyo", además de evitar "cualquier infiltración" dentro de las fronteras estadounidenses.

Anteriormente, Trump había subrayado en Twitter que su "única razón" para permanecer en Siria era la derrota del EI, un objetivo que su Gobierno considera cumplido después de haber arrebatado a los extremistas casi todo el territorio que ocuparon en 2014.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.