EEUU: Detienen a sospechoso de asesinar a alto ejecutivo de seguros médicos

Las autoridades detuvieron este lunes en Altoona (Pensilvania) al sospechoso de matar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, tras poseer un arma de fuego que coincide con la utilizada en el crimen.

La comisaria de policía de Nueva York, Jessica Tisch, informó hoy en una rueda de prensa que el detenido se llama Luigi Mangione y tiene 26 años: "En este momento se cree que es nuestro principal sospechoso en el descarado asesinato selectivo de Brian Thompson".

La policía también descubrió un carné de identidad falso emitido en Nueva Jersey y que también coincidía con el DNI que usó el sospechoso para registrarse en el hostal de Nueva York en el que se hospedó antes de cometer el asesinato.

Mangione tenía un arma "compatible con la utilizada en el asesinato" -con la "capacidad de disparar una bala de nueve milímetros" y un silenciador-, herramienta letal que podría haber sido fabricada con una impresora 3D, agregó la institución.

Asimismo, en el momento de la detención, el sujeto vestía una braga militar de cuello similar a la que usó el asesino en su tiroteo frente al hotel Hilton Midtown (Manhattan) y portaba un documento de tres páginas escrito a mano en el que criticaba a las compañías de seguros.

La aprehensión se concretó en un McDonald's de Altoona, donde el sospechoso estaba comiendo y fue reconocido por un empleado que llamó a la Policía local.

