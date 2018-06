EEUU: Militar comunista que usó una polera del "Che" Guevara fue expulsado del Ejército

Spenser Rapone, un militar estadounidense que usó una camiseta del "Che" Guevara bajo el uniforme durante su graduación, fue expulsado del Ejército de EE.UU. con una baja no honorable.

El joven de 26 años había publicado la imagen en Twitter, junto a otra en la que bajo su sombrero se leía el mensaje "el comunismo ganará".

Bautizado como "el cadete comunista", Rapone causó polémica en su país. Según Washington Post, recibió amenazas de muerte e incluso llamadas de senadores que pedían investigarlo.

Su academia de entrenamiento, la exclusiva institución Fort Drum, declaró que "de ningún modo refleja los valores del Ejército de EE.UU.".

#SpenserRapone , you are my hero today. No doubt Communism will win. Red Salute. pic.twitter.com/hjnGOqQpTK