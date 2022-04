EEUU: Policía mató a refugiado congoleño desarmado con un disparo en la cabeza

Un policía blanco de Grand Rapids (Michigan, Estados Unidos) mató a un hombre negro desarmado con un disparo en la cabeza en medio de un forcejeo tras un control vehicular, según muestran los videos publicados por las autoridades en las últimas horas y que recogen medios locales.

El incidente ocurrió el 4 de abril, cuando un agente detuvo el vehículo en el que viajaba Patrick Lyoya, de 26 años y originario de la República Democrática del Congo.

Después de salir del automóvil, los dos empezaron a discutir, Lyoya salió corriendo y ambos forcejearon en el suelo por el control de una pistola táser que están diseñadas para dar descargas eléctricas e inmovilizar a quien las recibe.

En un momento del forcejeo, el policía colocó la rodilla sobre la espalda de Lyoya y le disparó en la parte de atrás de la cabeza.

La Policía de Grand Rapids publicó el miércoles los cuatros videos en los que se registra lo sucedido, y que incluyen imágenes grabadas por las cámaras que los policías llevan en sus uniformes, así como el video que grabó una persona que viajaba en el vehículo de Lyoya.

BREAKING: Video footage released by the Grand Rapids Police Department shows an officer shooting Patrick Lyoya in the back of the head. WARNING ⚠: The video contains strong language and graphic images. Viewer discretion is advised. pic.twitter.com/mBMoozMVcu