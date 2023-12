EEUU y hutíes del Yemen intercambian fuego en el primer combate con muertos en el mar Rojo

Estados Unidos informó que hundió tres embarcaciones con rebeldes chiíes hutíes en el mar Rojo, esto en respuesta a un ataque de dichos insurgentes -respaldados por Irán- contra un barco de la naviera danesa Maersk.

Se trata del primer enfrentamiento desde que los hutíes declararon la guerra a Israel en favor de la población de Gaza hace más de dos meses. Esta vez, Estados Unidos se enfrentó directamente con los rebeldes en un combate que ha dejado un número indeterminado de víctimas mortales.

Hasta el momento, los hutíes no han reivindicado la autoría de esta acción contra el Maersk Hanzghou, de bandera de Singapur, que fue atacado cerca del puerto de Al Hudeida, uno de los más importantes del Yemen y controlado por los rebeldes.

Iranian-backed Houthi small boats attack merchant vessel and U.S. Navy helicopters in Southern Red Sea



