El FBI registra la casa del exasesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) registró este viernes la casa del exasesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y crítico con él, John Bolton, como parte de una investigación sobre documentos clasificados, según informó el canal NBC News.

El FBI indicó que está "realizando actividad autorizada en la zona" donde reside Bolton en el estado de Maryland, mientras que medios digitales como The Bulwark compartieron fotografías del fuerte dispositivo policial en el lugar desde primeras horas.

El registro del FBI comenzó sobre las 07:00 de la mañana en la vivienda de Bolton en Bethesda, muy cerca de Washington, para determinar si ha compartido ilegalmente o posee información clasificada, según fuentes cercanas a la investigación citadas por medios estadounidenses.

El director del FBI, Kash Patel, publicó esta mañana un mensaje en la red social X en el que asegura que "NADIE está por encima de la ley" y que los agentes del FBI están en una "misión", sin aclarar si se refería a estos registros de la vivienda de Bolton, mientras que su número dos, Dan Bongino, dijo que "no se va a tolerar la corrupción pública".

El presidente de EE.UU, Donald Trump, preguntado al respecto, aseguró no saber "nada" del proceso y haberse enterado por "televisión".

Según explicó, así se lo pidió a la fiscal general, Pam Bondi: "No quiero saber, pero tendrán que hacer lo que tengan que hacer", aseguró durante una visita a una exposición cerca de la Casa Blanca.

Sobre su exasesor, Trump dijo que es "un tipo bastante ruin": "No me gusta".

"Es una persona muy callada, salvo cuando puede decir algo malo sobre Trump en la televisión. No es una persona inteligente, podría ser alguien muy antipatriótico, ya lo averiguaremos", añadió.

Por el momento, no se han hecho públicos los documentos judiciales contra Bolton, una voz muy crítica con Trump, que justifican este registro policial por motivos de seguridad nacional.

Bolton, que frecuentemente da entrevistas para criticar la política internacional de Trump, ya fue objeto de un intento frustrado de la primera Administración Trump para detener la publicación de su libro "The Room Where It Happened" por supuestamente contener información clasificada.

Bolton fue el tercer asesor de seguridad nacional de Trump en su primer mandato y ocupó ese puesto durante año y medio. Cuando fue cesado, Trump argumentó que Bolton intentaba empujarlo hacia una acción militar en Irán.

Más recientemente, Bolton ha sido muy crítico de la cumbre de Trump con el presidente ruso, Vladímir Putin, que ha asegurado está manipulando al presidente estadounidense a favor de los intereses rusos.