El primer "Gen Z" y el primer trans en llegar al Congreso de EEUU y otros hitos de las elecciones de medio mandato

Las elecciones de medio mandato en Estados Unidos anticiparon este martes el debut del primer nativo digital en el Congreso a partir de enero o la llegada al poder por primera vez en una gobernación de una mujer abiertamente lesbiana.

Maxwell Frost, de 25 años, es el primer integrante de la generación Z en asegurarse un escaño en la Cámara de Representantes. Esa era la edad mínima para integrar la Cámara Baja y el representante demócrata cumplió las expectativas al superar al republicano Calvin Wimbish en el décimo distrito de Florida con un porcentaje cercano al 59% de los votos.

Frost, cuya familia cubana llegó a Estados Unidos en los llamados "Vuelos de la Libertad" que salieron de Cuba con refugiados en la década de los 70, había afirmado a EFE en septiembre que su juventud era una baza a su favor: "Todo el mundo sabe que necesitamos a gente más joven en el Congreso", sostuvo.

"¡HEMOS GANADO! Esta noche se ha hecho historia. Hemos hecho historia para la gente de Florida, para la generación Z y para todo el que cree que merecemos un futuro mejor", apuntó el joven en Twitter tras conocer los resultados.

WE WON!!!! History was made tonight. We made history for Floridians, for Gen Z, and for everyone who believes we deserve a better future. I am beyond thankful for the opportunity to represent my home in the United States Congress. #FL10