De nuevo sin pruebas, Trump dice que su ventaja está "desapareciendo mágicamente por votos sorpresa"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, volvió a denunciar este miércoles un supuesto fraude electoral sin aportar pruebas, luego de que anoche amenazase con recurrir a la Corte Suprema para detener el recuento de votos, mientras su rival, el demócrata Joe Biden, pedía paciencia hasta tener los resultados, algo que puede llevar días.

"Anoche estaba liderando, a menudo sólidamente, en muchos estados clave, en casi todos los casos controlados y controlados por los demócratas. Luego, uno por uno, comenzaron a desaparecer mágicamente a medida que se contaban los vertederos de papeletas sorpresa. MUY EXTRAÑO. ¡Y los encuestadores se han equivocado por completo", tuiteó el mandatario republicano y aspirante a la reelección, quien este miércoles proclamó prematuramente su victoria, pese a la falta de datos oficiales concluyentes.

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong!