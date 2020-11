Elecciones 2020: Biden pide fe y paciencia mientras Trump se dice ganador y, sin pruebas, acusa fraude

Tal como se esperaba, este martes se vivió una reñida contienda electoral en Estados Unidos que no se resolvió ni a favor del incumbente, Donald Trump, ni de su contendiente demócrata y ex vicepresidente, Joe Biden.

Esto porque las proyecciones no le han dado a ninguno de los dos candidatos los 270 votos del colegio electoral que necesitan para conseguir la presidencia y porque faltan contar miles de sufragios por correo de algunos estados clave.

Aunque los demócratas esperaban dar la sopresa en estados fuertemente inclinados a los republicanos, como Florida o Texas, estos finalmente fueron proyectados a favor de Trump. Fue, sin embargo, Fox News quien dio la sorpresa al dar Arizona para Biden - más tarde lo haría la AP, NPR y Politico-, algo que desató de inmediato las críticas de los personeros del Partido Republicano contra la cadena y del mismísimo Trump.

Con Arizona en el bolsillo, a Biden se le abrió un nuevo camino a la victoria que ya no incluía ni a Florida ni a Texas y, con votos por contar, salió cerca de las dos mañana a pedir paciencia y decir que estaban "encaminados a la victoria".

"Nos sentimos bien respecto a donde estamos. Creemos que estamos encaminados a ganar esta elección", dijo el ex vicepresidente, quien resaltó que la "gente" la que debe decir quién ganó y no él o Trump.

Biden se mostró optimista sobre poder ganar Wisconsin y Michigan, aunque "puede llevar tiempo" declara la victoria, sobre todo, por los retrasos del conteo de votos por correo en Pensilvania.

It's not my place or Donald Trump's place to declare the winner of this election. It's the voters' place.

Tras las declaraciones de Biden, Trump se volcó a su red social favorita y tuiteó que estaban "intentando robarle la elección" y que habían ganado "en grande".

Un comentario al que Twitter le colocó una advertencia por "engañoso", pues el conteo de votos aún no finaliza.

Aunque dijo que en poco tiempo iba a hablar, el presidente salió cerca de las cuatro y media a darse por ganador, acusar fraude y anunciar que acudiría a la Corte Suprema.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!