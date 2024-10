Harris señalará a Trump como un peligro en el lugar donde incitó el asalto al Capitolio

La candidata demócrata a la Casa Blanca, la vicepresidenta Kamala Harris, describirá este martes como un peligro para la democracia a su rival, Donald Trump, durante un simbólico discurso en el mismo lugar donde el republicano se dirigió en 2021 a la turbamulta de seguidores que asaltó el Capitolio.

Harris hablará ante una multitud de simpatizantes en la Elipse de Washington, a un lado de la Explanada Nacional y con la Casa Blanca de fondo, cuando falta una semana para las elecciones del 5 de noviembre en las que se enfrentará al exmandatario.

Los asesores de la candidata demócrata están preparando un discurso con el que quieren remarcar un contraste total entre el mensaje de esperanza y optimismo que intenta representar Harris y el pasado oscuro que, a su juicio, supuso la era de Trump (2017-2021).

El lugar escogido busca, por un lado, dotar a Harris de una imagen solemne al celebrar un mitin frente a la residencia presidencial en horario de máxima audiencia.

Pero también rememorar y condenar el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 en el que una multitud de trumpistas intentó sin éxito frenar la ratificación de la victoria electoral de Joe Biden y bloquear la transición de poderes.

Fue precisamente en el parque de la Elipse donde, justo antes del ataque, Trump dio un discurso ante sus partidarios en el que denunció sin pruebas un fraude electoral y los animó a marchar hacia el Capitolio mientras el Congreso certificaba el triunfo de Biden, unos resultados que el republicano sigue sin reconocer a día de hoy.

Trump está imputado ante el tribunal federal del Distrito de Columbia por haber presuntamente instigado el asalto, en el que murieron cuatro personas, y el discurso que dio ese día es una de las pruebas que la fiscalía utiliza en su contra.

En la recta final de la campaña, los demócratas están insistiendo en la idea de que Trump es un líder autoritario, después de que el ex jefe de gabinete del republicano lo llamara "fascista" y admirador de Adolf Hitler.

En el mitin de este martes, Harris también se distanciará del republicano al remarcar que ella proviene de la clase media mientras que Trump es, a su juicio, un magnate que quiere recortar los impuestos de los millonarios a costa de los trabajadores estadounidenses.

Barbara Pierce Bush, la hija mayor del expresidente republicano George W. Bush (2001-2009), pidió el voto para la candidata demócrata y pasó los últimos días haciendo campaña en el disputado estado de Pensilvania.

La revista People publicó este martes una entrevista con la también nieta del expresidente George H.W. Bush, en la que afirma tener la esperanza de que los demócratas hagan avanzar Estados Unidos y "protejan los derechos de las mujeres".

"Fue inspirador reunirme con amigos y conocer a votantes con la campaña Harris-Walz en Pensilvania este fin de semana", apuntó Pierce Bush, de 42 años.

Su decisión fue celebrada por la exlegisladora Liz Cheney, hija del exvicepresidente (durante el mandato de Bush) Dick Cheney, y una de las voces más críticas de Trump.

"Gracias, Barbara Bush, por defender la verdad, la decencia y la libertad", apuntó a través de un mensaje en la red social X.

Cheney pidió el voto para Harris y el propio exvicepresidente también.

Por su parte, George Bush, de 78 años, y la exprimera dama Laura Bush no han participado por el momento en la campaña y no han opinado sobre las elecciones presidenciales de 2024.

Thank you, Barbara Bush, for standing for truth, decency, and freedom.



