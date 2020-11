Hillary Clinton interpreta el triunfo de Biden como una muestra de "repudio a Trump"

Hillary Clinton celebró este sábado, a través de redes sociales, el triunfo de Joe Biden y Kamala Harris en la elección estadounidense, y lo calificó como una muestra de "repudio a Trump" por parte de los norteamericanos.

"Los votantes han hablado y han elegido a Joe Biden y Kamala Harris para ser nuestros próximos presidente y vicepresidenta", dijo la ex secretaria de Estado.

La también ex primera dama, quien fue derrotada por Trump en 2016, enfatizó el carácter "histórico" de la votación y dijo que ella abre "una nueva página" en la historia de Estados Unidos.

The voters have spoken, and they have chosen @JoeBiden and @KamalaHarris to be our next president and vice president. It's a history-making ticket, a repudiation of Trump, and a new page for America. Thank you to everyone who helped make this happen. Onward, together. pic.twitter.com/YlDY9TJONs

También reaccionó a través de Twitter el senador Bernie Sanders, precandidato presidencial del Partido Demócrata en 2016 y 2020, que terminó cediendo el paso a Hillary Clinton y Joe Biden, respectivamente.

"Quiero felicitar a todos quienes trabajaron duro para hacer posible este día histórico", dijo Sanders, ubicado en el ala más izquierdista del Partido Demócrata.

"Creemos una nación construida sobre la justicia, no sobre la avaricia ni el fanatismo", invitó Sanders.

I want to congratulate all those who worked so hard to make this historic day possible. Now, through our continued grassroots organizing, let us create a government that works for ALL and not the few. Let us create a nation built on justice, not greed and bigotry.