Llegó el día: Tras una tensa campaña, EEUU elige este martes a su próximo presidente entre Trump y Biden

Hasta que llegó el día: este martes el mundo posará su atención sobre Estados Unidos, donde -luego de meses de dimes y diretes y tensos debates- 250 millones de personas están convocadas a elegir a su próximo presidente entre el actual mandatario, el republicano y siempre incendiario Donald Trump, y el demócrata Joe Biden; en las que serán, tal vez, los comicios "más importantes" de su historia.

Horas antes de que abran los colegios electorales en EE.UU., Trump (74 años) se aferró a su nacionalismo más hostil y se perfiló como la opción antisistema; mientras su rival Biden (77) urgió a los votantes a salvar "el alma de la nación".

Asimismo, en una campaña marcada por la pandemia, el republicano ha apostado por dibujar un sombrío futuro si gana su contendor; mientras el demócrata ha manifestado su hastío contra la "desastrosa" gestión del primero como presidente.

Trump va acompañado en la papeleta por Mike Pence, su actual vicepresidente, y Biden por la senadora Kamala Harris, fórmula que de ganar la convertiría a ella en la primera mujer vicepresidenta de EE.UU.

Trump, que prendió fuego al mundo político del país en 2016, sigue absorto en las llamas, con la esperanza de que el mismo mensaje que le aupó entonces a la Casa Blanca le otorgue ahora una reválida, un segundo mandato sin cambiar de programa y a pesar del desgaste derivado de la pandemia. Y todo ello, también, tratando de establecerse como una figura antisistema, pese a ser el actual mandatario.

"Si no sueno como un político tradicional de Washington es porque no soy un político", aseguró en la víspera.

Biden, por su parte, se ha mostrado como un candidato sensible y moderado, cerró su campaña este lunes en Filadelfia, de gran importancia electoral y contenido simbólico puesto que allí se emplaza la ciudad donde nació (Scranton), pidió que salga a votar porque "mañana podemos poner fin a la Presidencia que dividió a la nación".

A vote for me and the Republican Party is a vote for the American Dream! Over the next four years, we will make America into the Manufacturing Superpower of the World, and we will end our reliance on China once and for all. https://t.co/gsFSghkmdM pic.twitter.com/S7PAIqWd0y