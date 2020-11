Melania pidió a Donald Trump que acepte su derrota en las elecciones de EEUU

Los resultados de la las elecciones presidenciales en EE.UU., que dieron como ganador al demócrata Joe Biden este sábado, tienen dividido al círculo íntimo del presidente Donald Trump, quien no pudo conseguir la reelección y se ha negado a reconocerlo.

Según reportan medios estadounidenses como CNN, la esposa del mandatario, Melania Trump, y su yerno Jared Kushner le aconsejaron admitir que perdió el puesto en la Casa Blanca.

Muy por el contrario, los hijos adultos del republicano, Donald Jr. y Eric Trump, le han dicho que insista en sus teorías de un "fraude" electoral, para lo que no han presentado pruebas.

Públicamente, la primera dama estadounidense también ha manifestado la postura de su esposo, pidiendo que "cada voto debe ser contado" y asegurando que los ciudadanos de su país "merecen elecciones justas".

The American people deserve fair elections. Every legal - not illegal - vote should be counted. We must protect our democracy with complete transparency.