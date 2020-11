Twitter dejará de ocultar tuits falsos o engañosos sobre las elecciones en EEUU

Después de que múltiples fuentes confirmaran el triunfo de Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Twitter confirmó que ya no ocultará tuits falsos o engañosos sobre estos comicios con etiquetas de advertencia, como las que mantienen bastantes mensajes enviados por el presidente Donald Trump.

La red social lo anunció en un comunicado este domingo, cuando los usuarios aún deben hacer click para ver más de un tercio de los mensajes publicados por el derrotado candidato republicano esta semana, pues advierten que "parte o todo el contenido compartido en este tuit está en disputa y podría ser engañoso sobre una elección u otro proceso cívico".

El retiro de esta medida no significa que las alertas también se vayan, si no que no se aplicarán a mensajes nuevos ingresados a la plataforma.

"Seguiremos aplicando etiquetas para proporcionar un contexto adicional en los tuits sobre la integridad del proceso y los próximos pasos cuando sea necesario", añade el escrito.

Sin embargo, se mantienen otras medidas más estrictas de protección a la cuenta personal del mandatario, como por ejemplo, no puede eliminar sus tuits "dado el interés público significativo en conocer y poder discutir sus acciones y declaraciones", de acuerdo a la política de interés público de Twitter.

"Este marco de políticas se aplica a los actuales líderes mundiales y candidatos a cargos públicos, y no a los ciudadanos particulares cuando ya no ocupan esos cargos", detalla la red social, por ende, no protegerán a Trump después del 20 de enero, cuando dejará la Casa Blanca.